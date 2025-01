Presidenti i zgjedhur i SHBA, Donald Trump, ka kërcënuar sërish të vendosë tarifa të konsiderueshme ndaj Kanadasë, duke thënë se synon të përdorë “fuqi ekonomike” për të aneksuar fqinjën e saj veriore.

Ndërsa përjashtoi përdorimin e forcës ushtarake për këtë qëllim, ai përsëriti kërcënimin e tij për të vendosur një tarifë prej 25% ndaj mallrave kanadeze dhe meksikane, nëse të dyja vendet nuk marrin masa për të rritur sigurinë në kufijtë e tyre me SHBA.

Në javët e fundit, Trump ka ngacmuar në mënyrë të përsëritur Kanadanë mbi idenë e saj për t’u bërë shteti i 51-të i SHBA.

“Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara, kjo do të ishte diçka me të vërtetë e jashtëzakonshme,” tha Trump. “Ti heq atë vijë artificiale dhe sheh se si duket. Do të ishte gjithashtu shumë më mirë për sigurinë kombëtare.”

Ekonomistët paralajmërojnë se nëse Trump zbaton tarifat pas inaugurimit të tij më 20 janar, kjo do të dëmtojë ndjeshëm ekonominë kanadeze.

Trump ngriti gjithashtu shqetësime lidhur me shpenzimet ushtarake të Kanadasë.

“Ata në thelb nuk kanë ushtri. Kanë një ushtri shumë të vogël. Ata mbështeten tek ushtria jonë. Kjo është në rregull, por, e dini, ata duhet të paguajnë për këtë. Është shumë e padrejtë,” tha ai të martën nga rezidenca e tij Mar-a-Lago në Florida.

Kanadaja ka qenë nën presion për të rritur shpenzimet e saj ushtarake, pasi vazhdon të jetë nën objektivin e përcaktuar për anëtarët e NATO-s.

Kryeministri Justin Trudeau iu përgjigj të martën sulmeve në rritje të Donald Trump mbi idenë se Kanadaja do të ishte më mirë nëse do të bëhej shteti i 51-të i Shteteve të Bashkuara.

“Nuk ka asnjë shans, aq sa ka shanse të ketë topa bore në ferr, që Kanadaja të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara,” tha Trudeau në një deklaratë të postuar në rrjetet sociale.

“Punëtorët dhe komunitetet në të dyja vendet tona përfitojnë nga fakti që jemi partnerët më të mëdhenj tregtarë dhe të sigurisë për njëri-tjetrin.”

Kjo është hera e parë që Trudeau komenton drejtpërdrejt për deklaratat e Trump mbi shtetin e 51-të, të cilat janë intensifikuar që kur ai e përmendi për herë të parë këtë ide në nëntor, kur Trudeau dhe Ministri i Financave Dominic LeBlanc darkuan me Trump në Mar-a-Lago në Florida për të diskutuar kërcënimin e tij për tarifa.