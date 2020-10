Trajneri i atletikës Vildan Tufi, është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare. Ai vuante nga një sëmundje e rëndë, ndërkohë që ka ndërruar jetë ditën e sotme në Shkodër.

Viltan Tufi është një nga emblemat e atletikës shqiptare me ekipin e Vllaznisë dhe kombëtares shqiptare.

Tufi, i cili si trajner është fitues i 80 medaljeve në aktivitetet kombëtare ndërsa nga duart e tij kanë dalë shumë kampionë dhe rekordmenë por tre prej tyre në veçanti spikasin, ngaqë janë nderuar edhe me titullin e lartë.

Profesor Tufi ka stërvitur Vera Bregun, një sportiste e cila ka vendosur rekorde që ende nuk janë thyer në garën e kërcimit së gjati me 6.53 metra dhe në trehapësh me 13.51 metra. Pjesmarrëse në Lojërat Olimpike në Lojërat Olimpike në vitin 1996 në Atlanta të SHBA-së. Po ashtu, dy herë kampione Ballkani dhe fituese e shumë e shumë medaljeve në gara ndërkombëtare.

Pas saj ka stërvitur edhe Arbana Xhani, 20 vite kampione absolute në garat e shpejtësisë, 100 dhe 200 metra si dhe stafetë. Edhe ajo fituese e disa medaljeve në arenën ndërkombëtare.

Ndërkohë që kampioni i madh i tretë është Izmir Smajlaj me të cilin arriti madje të shpallej edhe Kampion Europe. Ne plan kishte qe me sportisten Erisa Rrasa te arrinte te tjera suksese dhe te shkonte serish ne Olimpiade, por kete here planet mbeten pergjysem.

Në muajin qershor të këtij viti profesor Vildan Tufi, u dekorua me titullin “Mjeshtër i Madh” nga presidenti Meta.

/e.rr