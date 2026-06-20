Regjisori legjendar amerikan James Burrows, i njohur për kontributin e tij në disa nga sitcom-et më të dashura në historinë e televizionit, ka ndërruar jetë në moshën 85-vjeçare.
Më i njohur si bashkëkrijues i serialit humoristik Cheers, Burrows regjistroi mbi 1 mijë episode të serialeve të njohura televizive, mes tyre Friends, The Big Bang Theory dhe Will & Grace. Gjatë një karriere që zgjati më shumë se pesë dekada, ai fitoi 11 çmime Primetime Emmy Awards dhe pesë çmime të Directors Guild of America.
“Ne festojmë jetën e jashtëzakonshme dhe trashëgiminë e përhershme të James ‘Jimmy’ Burrows, i cili u nda sot paqësisht nga jeta, i rrethuar nga familja e tij e dashur. Për më shumë se pesë dekada, ai ishte një nga regjisorët më me ndikim dhe më të dashur në historinë e televizionit. Si regjisor legjendar, mentor dhe forcë krijuese, ai ndihmoi në formësimin e brezave të tërë të komedisë dhe solli gëzim të pafund për publikun në mbarë botën.”
I lindur në Los Angeles në vitin 1940, Burrows kaloi një pjesë të madhe të fëmijërisë së tij në New York City. Ai kreu studime pasuniversitare në Yale School of Drama, ku mori përvojat e para në regji.
Pas disa vitesh pune pas kamerës, ai bashkëkrijoi serialin “Cheers” së bashku me vëllezërit Glen Charles dhe Les Charles. Seriali u shndërrua shpejt në një nga sukseset më të mëdha televizive të viteve 1980, si në SHBA ashtu edhe në Mbretërinë e Bashkuar.
Në vitin 2015, Shoqata e Regjisorëve të Amerikës e nderoi Burrows me çmimin për kontributin e jetës në regjinë televizive, duke e cilësuar si “një koleg jashtëzakonisht bujar”, që ndante vazhdimisht përvojën, urtësinë dhe humorin e tij me bashkëpunëtorët.
Gjatë karrierës së tij të gjatë në Hollywood, James Burrows u nominua plot 48 herë për çmimet Emmy, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në industrinë e televizionit dhe komedisë amerikane.
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