Aktorja irlandeze Brenda Fricker, fituese e çmimit Oscar dhe e njohur për rolin e saj ikonik si “Zonja e pëllumbave” në filmin Home Alone 2: Lost in New York, ka ndërruar jetë në moshën 81-vjeçare, pas një periudhe me probleme shëndetësore.
Lajmi u konfirmua nga agjenti i saj, Phil Belfield, i cili në një deklaratë për BBC e përshkroi Fricker si një artiste të pazëvendësueshme.
“Nuk do të shohim më kurrë një tjetër si ajo dhe bota është më e varfër pa të. Ishte një nder ta njihja, ta doja dhe të punoja me të. Ajo do të ketë gjithmonë një vend në zemrën time dhe në zemrat e shumë adhuruesve të filmit dhe televizionit në mbarë botën,” tha Belfield.
E lindur në Dublin më 17 shkurt 1945, Brenda Fricker ndërtoi një karrierë mbi gjashtë dekada në teatër, televizion dhe kinematografi. Në vitin 1990 ajo u bë aktorja e parë irlandeze që fitoi një çmim Oscar, duke u vlerësuar si Aktorja më e Mirë në Rol Dytësor për interpretimin e Bridget Brown, nënës së Christy Brown, në filmin My Left Foot, përkrah Daniel Day-Lewis.
Megjithatë, për publikun e gjerë ndërkombëtar, Fricker mbeti e paharrueshme për rolin e gruas së vetmuar që jetonte mes pëllumbave në Central Park dhe ndihmonte Kevin McCallister në filmin Home Alone 2: Lost in New York.
Gjatë karrierës së saj ajo interpretoi edhe në filma të njohur si The Field, A Time to Kill, Angels in the Outfield, Veronica Guerin dhe në serialin britanik Casualty.
Në një intervistë të dhënë në vitin 2020, Fricker kishte folur hapur për vetminë që përjetonte gjatë festave të fundvitit, duke treguar se jetonte vetëm dhe se Krishtlindjet ishin një periudhë e vështirë për të.
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