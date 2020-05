Presidenti Ilir Meta ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të ish deputetit socialist, Niko Faber.

Meta shprehet se Faber ishte një njeri me kontribut të madh qytetar jo vetëm në Korçë, por në të gjithë vendin.

“Lajm shumë i trishtë dhe befasues për mua ndarja nga jeta e ish-deputetit Niko Faber. Kontributi i Tij publik, si në Korçë dhe në nivel kombëtar do mbetet gjithmonë i nderuar. Do na marrë malli gjithnjë e më shumë për burra të tillë, patriotë, me dinjitet dhe kontribut qytetar. Jam pranë familjes Faberi, të afërmve dhe të gjithë miqve të Tij në këtë ditë tragjike. I përjetshëm kujtimi i Tij”, shkruan Meta.

/a.r