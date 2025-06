Ndahet nga jeta Dashamir Dini, gazetar, shkrimtar dhe politikan, ku aktivitetin e ka kryer në qytetin e Shkodrës. Dini, ka humbur jetën pas një sëmundje të rëndë, tre vjet pas daljes në pension.

Dashamir Dini ka qenë drejtor i Radio Shkodra, gazetar, por edhe aktivist politik, ku ka shërbyer si kryetar i Partisë Socialiste të Shkodrës për disa vite.

Në një postim të ndjerë në rrjetet sociale, Vajza e tij, Barbara, që sot është këngëtare, i ka kushtuar një dedikim prekës.

“Kete mengjes zgjohem zemerthyer,e shkaterruar shpirterisht… Miq sot humba nje nga njerezit me te shtrenjte ne jeten time, shokun tim me te mire… Ahhhh BAB. Sa shume gjera mund te them per ty, ti ishe heroi im,mesuesi me i mire i jetes, nje shembull drejtesie dhe miresie per kedo qe te njohu. Fitove cdo beteje ne jeten tende,ti humbe vetem betejen me dhimbjen… Sa krenare dhe me fat jam qe pata gjakun tend nuk mund ta shpjegoj me fjale. Ishe mbi te gjitha nje njeri i madh qe le nje boshllek shume te madh tek te gjithe ne. Perqafoje fort Ergin! Te dua pertej jetes!”, shkruan ajo.

Familja e saj është përballur edhe me një tjetër humbje të rëndë, pasi në vitin 2016 u nda nga jeta në aksident vëllai i saj, këngëtari Ergi Dine, në një moshë fare të re.