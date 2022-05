Hajdar Muneka, diplomat i njohur dhe me një përvojë shumë të gjatë, është ndarë në mbrëmjen e së enjtes nga jeta, në moshën 68 vjeçare.

Prej kohësh ai vuante nga një sëmundje e rëndë, me të cilën luftoi deri në fund, por pa mundur ta fitojë këtë betejë.

Hajdar Muneka kontribuoi për vite me radhë në shërbimin tonë diplomatik dhe ishte një njohës shumë i mirë i çështjeve aziatike.

Ai ishte ambassador i Republikës së Shqipërisë në Kinë dhe Maljazi, dhe Jo resident në Singapor, Korenë e Jugut Bangladesh, Japoni, Australi, Zelandën e Re e të tjerë.

Nga profesioni i gazetarit në Radio Tirana, ai kaloi në Ministrinë e Punëve të Jashtme, duke i dhënë një kontribut të spikatur diplomacisë shqiptare.

Si botues i librit “Dritëhijet e një miqësie që çuditi botën” një ese me vlerë për historinë e marëdhëieve midis Shqipërisë dhe Kinës, si dhe të një vepre tjetër nga kjo temë e cila pret që të botohet pas ndarjes së tij nga jeta, harmonizoi me mjaft mjeshtri aftësinë e gazetarit me atë të diplomatit.

Hajdar Muneka ishte edhe anëtar i Këshillit të Ambasadorëve shqiptarë, ku kontribuoi me eksperiencën e tij të gjatë në fushën e diplomacisë.

