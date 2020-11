Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi të mërkurën se një mashtrim i madh po i bëhet popullit amerikan dhe se ai do të luftojë për zgjedhjet në Gjykatën Supreme.

“Ne i fituam këto zgjedhje”, deklaroi Trump. Më tej ai shtoi se miliona qytetarë votuan për të, ndërsa shtoi se një grup njerëzish po përpiqet që të hedhë poshtë atë rezultat.

“Ne po përgatiteshim për një festë të madhe. Po fitonim gjithçka, por papritur çdo gjë u anulua”, tha ai.

Një mashtrim i madh po kryhet sipas presidentit amerikan, megjithëse nuk dha asnjë provë. Sidoqoftë këto deklarata nuk janë pritur mirë nga rrjeti NBC, i cili i preu fjalën Trump gjatë konferencës live.

“Ka pasur disa deklarata që janë të pavërteta. Presidenti ka përmendur disa shtete si Georgia ku thotë se po fiton, apo se nuk ka ndonjë mënyrë që ta kapin në Pensilvani, por fakti është se ato shtete nuk kanë arritur të numërojnë të gjitha votat e tyre”, u shpreh gazetarja.

Deri më tani rivali i Trump, Joe Biden është duke udhëhequr garën për zgjedhjet presidenciale. Megjithatë është herët për të folur për rezultatet përfundimtare pasi shumë shtete të rëndësishme nuk kanë përfunduar numërimin.

/a.r

NBC News cuts off Trump. Savannah Guthrie: “We’ve got to dip in here because there’ve been several statements that are just frankly not true.” pic.twitter.com/4cUCqqMRR8

— Brent Baker (@BrentHBaker) November 4, 2020