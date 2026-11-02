NATO po zhvillon në Letoni stërvitjet më të mëdha të dislokimit të brigadave të organizuara ndonjëherë, në një zonë pranë kufijve me Rusinë dhe Bjellorusinë.
Në lindje të Letonisë janë dislokuar rreth 3 000 efektivë ushtarakë dhe 1 000 mjete e pajisje ushtarake, të cilat po marrin pjesë në këto manovra.
Gjatë stërvitjeve, trupat po ushtrojnë procedurat e rishpërndarjes së forcave, logjistikën, komandimin dhe kontrollin, si dhe komunikimin mes njësive ushtarake.
Stërvitjet nisën më 26 tetor dhe do të zgjasin deri më 8 nëntor. Pas përfundimit të tyre, trupat pjesëmarrëse do të kthehen në bazat përkatëse.
NATO’s largest-ever exercises are underway near the borders with Russia and Belarus
An important clarification: these are the largest-ever brigade deployment exercises, not the largest NATO exercises overall.
Around 3,000 military personnel and 1,000 pieces of military equipment are currently deployed in eastern Latvia.
The units are practising redeployment, logistics, command and control, and communications.
The exercises began on October 26 and will run until November 8, after which the troops will return to their bases.
— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
The post NATO zhvillon në Letoni stërvitjet më të mëdha të dislokimit të brigadave pranë kufijve me Rusinë dhe Bjellorusinë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply