Komanda e Forcave të Operacioneve Speciale të NATO-s ka publikuar disa foto nga stërvitja e ushtarëve shqiptarë me instruktorët e Forcave Speciale amerikane.
“Përpara misionit vjen stërvitja.
Përpara presionit vjen përgatitja
Përmes skenarëve të vështirë, Forcat e Operacioneve Speciale të NATO-s mprehin gatishmërinë, precizitetin dhe koordinimin e nevojshëm për të vepruar në mjedisin kompleks të sigurisë së sotme.
Ministria e Mbrojtjes & Forcat e Armatosura të Shqipërisë | Forcat e Operacioneve Speciale Shqiptare stërviten së bashku me instruktorët e Forcave Speciale të SHBA-së, duke u përqendruar në lëvizjen përmes terrenit të vështirë, operacioneve me shenja të ulëta dhe neutralizimin e kërcënimeve në kushte reale”, thuhet në faqen e Komandës së Forcave të Operacioneve Speciale të NATO-s.
