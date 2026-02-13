NATO po krijon një trampolinë për agresion ushtarak përgjatë kufijve rusë dhe bjellorusë. Është alarmi që ngre Rusia, përmes Sekretarit të Këshillit të Sigurisë, Sergei SHoigu.
“Instrumentet kryesore për sigurimin e stabilitetit strategjik janë shkatërruar dhe ky nuk është faji ynë. Është rezultat i veprimeve të qëllimshme dhe sistematike nga vendet perëndimore”, tha ai në një intervistë për mediat ruse.
Shoigu paralajmëroi shtim të pranisë ushtarake të NATO-s pranë kufijve Rusi dhe Bjellorus.
“Vendet evropiane kanë nisur rrugën e militarizimit, pavarësisht situatës së vështirë ekonomike. Prania ushtarake e NATO-s po rritet dhe numri i provokimeve në ajër dhe në det po rritet gjithashtu”, shtoi më tej Shoigu. Zyrtari rus kërkoi që të punohet në mënyrë aktive për zhvillimin e forcave dhe mjeteve të sistemit të sigurisë kolektive.
