Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s ka deklaruar të enjten e 21 majit, se ka “një ide të qartë” mbi njoftimet për reduktimin e forcave amerikane, por siguroi se “nuk është i shqetësuar”.
“Ajo që Shtetet e Bashkuara do të shpallin këtë javë dhe javën e ardhshme më duket plotësisht e realizueshme.”, është shprehur ai.
NATO mbledh këtë të premte në Helsingborg ministrat e Jashtëm të aleancë, në takimin e parë që zhvillohet në Suedi pas anëtarësimit të saj në aleancë në vitin 2024. Në fokus të diskutimeve është samiti i NATO-s që do të mbahet në Ankara në korrik, si edhe plani i SHBA-ve për të reduktuar gradualisht praninë ushtarake në Europë.
“Shtetet e Bashkuara do të mbeten të angazhuara në kuadër të ombrellës bërthamore dhe forcave konvencionale, por europianët do të marrin përsipër në masë më të madhe mbrojtjen e tyre. Ky evolucion do të ndodhë gradualisht, në mënyrë që të mos dobësohet aftësia parandaluese dhe mbrojtëse e përgjithshme e NATO-s”, shpjegoi Mark Rutte.
“Forcat rotative të përmendura në njoftime nuk kanë asnjë ndikim në planet mbrojtëse të NATO-s”, siguroi Sekretari i Përgjithshëm.
“Sa i përket kontributit amerikan në modelin e forcave të NATO-s, bisedimet kanë vazhduar prej një viti. Është një proces në zhvillim. Kjo është rrjedha normale e gjërave dhe pikërisht ajo që dëshironim: një angazhim më të madh të europianëve, një Europë më të fortë brenda një NATO-je më të fortë, në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të mund të fokusohen gradualisht tek Azia, për shembull, në mënyrë të strukturuar dhe me etapa. Dhe pikërisht kjo po ndodh.”, tha Rutte.
Gjermania kërkon të marrë lidershipin europian në NATO
Ndërkohë nga Gjermania vijnë raportime se po përpiqet të marrë drejtimin e NATO-s.
“Gjermania po merr përgjegjësinë e saj udhëheqëse brenda NATO-s. Objektivi ynë është një ndarje e re e barrës brenda aleancës, që të përputhet me potencialin ekonomik dhe ushtarak të Gjermanisë dhe Europës”, deklaroi dje ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, përpara nisjes së takimit me homologët e tij të aleancës në Suedi.
