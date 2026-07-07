“Një Europë më e fortë, një NATO më e fortë”, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, përdori këtë slogan për të përshkruar samitin që nis sot në Ankara, duke theksuar se objektivi kryesor mbetet i njëjtë me atë të takimit të vitit të kaluar në Hagë: bindja e presidentit amerikan Donald Trump që të qëndrojë i angazhuar në aleancë dhe të vazhdojë të garantojë sigurinë e Europës.
Sipas Rutte, sfida është shmangia e një tërheqjeje të çrregullt amerikane nga Europa dhe ruajtja e besueshmërisë së parandalimit ushtarak të NATO-s.
I qeshur dhe optimist si zakonisht, Rutte vlerësoi arritjet e presidentit amerikan, duke thënë se janë parë “përparime transformuese”. Ai deklaroi se Trump është “presidenti i parë që nga Eisenhoweri” që ka arritur një situatë ku vendet europiane dhe Kanadaja po afrohen me Shtetet e Bashkuara për sa i përket shpenzimeve ushtarake.
Në samitin e Ankarasë, vendet anëtare të NATO-s pritet të paraqesin plane konkrete për të arritur objektivin e shpenzimit të 5% të PBB-së për mbrojtjen deri në vitin 2035.
Rutte theksoi se progresi i bërë deri tani është “mbresëlënës”, duke deklaruar se vendet europiane dhe Kanadaja tashmë po investojnë rreth 4% në sigurinë e tyre, në një kuptim më të gjerë. Sipas tij, vetëm gjatë vitit të kaluar anëtarët e NATO-s rritën me 20% shpenzimet për mbrojtjen e drejtpërdrejtë.
Për periudhën 2025-2026, investimet shtesë në mbrojtje pritet të kalojnë 250 miliardë dollarë, tha sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, duke e cilësuar këtë si “një dëshmi të ndryshimit të vërtetë të mentalitetit: një Europë më e fortë në një NATO më të fortë”.
Megjithatë, mbetet pyetja nëse përpjekjet e Rutte dhe liderëve të tjerë europianë për të ruajtur një marrëdhënie të qëndrueshme me Trump do të jenë të mjaftueshme. Sipas analizës, kjo dilemë mbetet një kërcënim i vazhdueshëm për NATO-n dhe besueshmërinë e saj si aleancë mbrojtëse.
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