Zëvendës Sekretarja e Përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, iu bashkua Grupit Evropian të Pesë (E5) në Krakov të Polonisë.
Në takim u diskutuan përpjekjet për forcimin e sigurisë euro-atlantike, parandalimin dhe mbrojtjen e NATO-s, kërcënimet hibride si dhe mbështetja e vazhdueshme për Ukrainën.
Në takim morën pjesë përfaqësues nga Franca, Gjermania, Italia, Polonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian.
Shekerinska theksoi se Aleanca e NATO-s mbetet themeli i sigurisë evropiane.
Ajo vlerësoi angazhimin e E5-s për forcimin e sigurisë transatlantike përmes rritjes së investimeve dhe prodhimit në mbrojtje, në përputhje me zotimet e marra në samitin e NATO-s në Hagë vitin e kaluar.
“Sa më i fortë të bëhet çdo aleat, aq më i fortë do të jetë NATO-ja”, deklaroi zëvendëssekretarja e Përgjithshme.
Gjatë bisedimeve me ministrin e Mbrojtjes së Ukrainës, Mykhailo Fedorov, Shekerinska ishte e qartë për nevojën që aleatët të shtojnë mbështetjen për Ukrainën.
Ajo mirëpriti përpjekjet për t’i ofruar Ukrainës mbrojtje ajrore të nevojshme, si nga rezervat e aleatëve ashtu edhe përmes listës së prioriteteve të kërkesave për Ukrainën (PURL).
Ky takim konfirmon angazhimin e vazhdueshëm të NATO-s dhe partnerëve evropianë për sigurinë e përbashkët dhe mbështetjen ndaj Ukrainës në kushtet e sfidave aktuale të sigurisë.
