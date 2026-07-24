NATO konfirmon rrëzimin e një droni në hapësirën ajrore rumune nga avionët luftarakë të aleancës.
Aleanca Transatlantike ka konfirmuar zyrtarisht se një dron është rrëzuar brenda hapësirës ajrore të Rumanisë nga avionë luftarakë aleatë, të cilët ndodheshin nën komandën dhe kontrollin e drejtpërdrejtë të NATO-s.
Sipas njoftimit të Komandës Ajrore të NATO-s, ndërhyrja ka qenë e menjëhershme pasi mjeti fluturues i papilotuar shkeli hapësirën ajrore të vendit anëtar.
Më herët gjatë ditës së premte, autoritetet zyrtare rumune deklaruan se një avion luftarak i tipit F-16 kishte pikasur dhe asgjësuar dronin e paidentifikuar.
Ndërkaq, aleanca ka nisur menjëherë një hetim të hollësishëm për të përcaktuar origjinën e dronit dhe qëllimin e fluturimit të tij.
Komanda e NATO-s bëri të ditur se është në kontakt të vazhdueshëm dhe të ngushtë me autoritetet rumune për të monitoruar situatën.
Ky incident vjen në një kohë tensionesh të larta në rajonin e Detit të Zi, duke rritur gatishmërinë e mbrojtjes ajrore në krahun lindor të Aleancës.
Deri më tani nuk raportohet për viktima apo dëme materiale në tokë nga rënia e mbetjeve të dronit. Autoritetet po punojnë për të zbardhur nëse bëhet fjalë për një dron spiunazhi apo një mjet sulmi të devijuar nga kursi.
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