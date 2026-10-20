NATO do të dërgojë më shumë avionë patrullimi detar, sisteme radarësh dhe dronë në Detin e Zi. Kështu njoftoi aleanca ushtarake të martën, pas një serie sulmesh vdekjeprurëse me dronë ndaj anijeve në rajon, të cilat me sa duket lidhen me luftën e Rusisë në Ukrainë.
Njoftimi erdhi pasi organi kryesor vendimmarrës i NATO-s, Këshilli i Atlantikut të Veriut, diskutoi sigurinë në Detin e Zi në selinë e aleancës në Bruksel.
“Përveç avionëve, dronëve dhe sistemeve të radarëve, anëtarët e NATO-s kanë dërguar ose do të dërgojnë agjentë dhe ekipe inteligjence për të kryer analiza mjeko-ligjore të eksplozivëve,” tha koloneli i Ushtrisë Amerikane Martin Martin L. O’Donnell, një zëdhënës ushtarak i NATO-s.
NATO nuk ia ka atribuuar asnjë vendi valën e fundit të sulmeve. Analistët ushtarakë kanë thënë se Rusia pothuajse me siguri i ka kryer sulmet, por Moska nuk e ka pranuar përgjegjësinë për to.
Javën e kaluar, shtatë marinarë u raportuan të zhdukur pasi dronët goditën dy anije cisternash kimike pranë bregdetit të Detit të Zi të Rumanisë, duke i vënë flakën dhe duke ngritur shqetësime të reja për sigurinë përgjatë një rruge jetësore detare të përdorur nga Ukraina.
Të paktën pesë anije të tjera mallrash u goditën pranë brigjeve të Rumanisë dhe Bullgarisë, anëtare fqinje e NATO-s, gjatë 10 ditëve të mëparshme, me të paktën 23 marinarë të raportuar si të zhdukur ose të vdekur.
“NATO tashmë e ka forcuar qëndrimin tonë përgjatë krahut lindor, duke përfshirë edhe aftësitë kundër dronëve”, tha Allison Hart, zëdhënësja kryesore e NATO-s, në një postim në X.
“Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë të bashkuar dhe të sigurohemi që jemi të gatshëm dhe të aftë të përballemi me çdo kërcënim dhe të mbajmë të sigurt një miliard njerëzit tanë”, shtoi ajo.
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Burimi: Botë
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