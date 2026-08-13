Një natë e vështirë për Qarkun e Shkodrës, ku disa vatra zjarri me përmasa serioze u shfaqën në Shkodër, Vau Dejës dhe Malësi të Madhe.
Në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC), Prefektura e Qarkut Shkodër vijoi koordinimin e forcave operacionale vendore dhe qendrore për përballimin e situatës.
Falë ndërhyrjes së pandërprerë të forcave zjarrfikëse, zjarret në Shkodër dhe Malësi të Madhe, si dhe disa vatra në Vau Dejës, u vunë nën kontroll brenda pak orësh. Në Vau Dejës, ndërhyrja vijon ende për shuarjen e plotë të një vatre aktive.
Gjatë gjithë natës, rreth 30 efektivë zjarrfikës punuan pa ndërprerje në terren. Ekipit të MZSH Vau Dejës iu bashkuan forcat e MZSH Shkodër, Pukë dhe Fushë-Arrëz, si dhe efektivë dhe mjete zjarrfikëse të Forcave të Armatosura.
Ndërhyrja e shpejtë bëri të mundur izolimin e zjarrit, shmangien e rrezikut për banesat dhe mbrojtjen e trasesë së linjës së transmetimit.
Aktualisht, një vatër mbetet aktive, ndërsa ekipet vijojnë punën për shuarjen e plotë të saj.
Prefektura e Shkodrës shpreh mirënjohje për efektivët e MZSH-së, Forcave të Armatosura, strukturave të Emergjencave Civile, shërbimit pyjor dhe Policisë, për angazhimin e pandërprerë në terren, si dhe për banorët vullnetarë që iu bashkuan operacionit.
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