Masivi pyjor i Drenies vijon të jetë i përfshirë nga flakët edhe gjatë mbrëmjes së sotme.
Që prej orëve të para të mëngjesit, shërbimet zjarrfikëse, të mbështetura edhe nga forcat e ushtrisë, kanë vijuar betejën me flakët për neutralizimin e zjarrit.
Terreni i vështirë, që pamundëson ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikëse në disa zona, si edhe era e fortë, kanë favorizuar përhapjen e mëtejshme të flakëve.
Ndërhyrja nga toka vijon ende, ndërsa forcat në terren po punojnë për të vënë nën kontroll vatrat e zjarrit dhe për të siguruar një perimetër mbrojtës, veçanërisht në zonat pranë banesave.
Situata mbetet në monitorim, ndërsa ekipet zjarrfikëse dhe forcat e angazhuara në terren vijojnë përpjekjet për shuarjen e zjarrit.
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