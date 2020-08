Sonte është mbrëmja që e prisnin të gjithë në Bergamo. Ndoshta nata më e rëndësishme, por sigurisht më fisnikja në historinë e Atalantës. Nata e sfidës së madhe me PSG-në, në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve. Utopia e pesë viteve më parë, sot bëhet realitet. Në “Da Luz”, zikaltrit e Gasperinit do të shkruajnë një faqe të historisë së tyre, pavarësisht se si do të dalin 90 minutat e lojës apo më shumë se kaq.

Atalanta ishte ndër skuadrat më produktive post-bllokimit të Covid-19 në Itali, gjithashtu edhe në Europë. Ajo luajti 13 ndeshje në Serie A, duke marrë 9 fitore dhe vetëm një humbje, javën e fundit. Bergamaskët anë një gjendje fizike të lakmueshme, si gjithmonë. Nga ana tjetër, PSG-ja, e cila nuk e pa fushën e blertë në një ndeshje zyrtare për pesë muaj. Por më pas e filloi verën duke fituar Kupën e Ligës dhe Kupën e Francës, pa shkëlqyer.

Parizienët, gjithashtu, duhet të merren me gjendjen e Kylian Mbappé, i detyruar të qëndrojë në pankinë për shkak të dëmtimit që pësoi ndaj Saint-Etienne. Trajneri Tuchel nuk pritet ta përfshijë në formacion si startues. Në “tridentin” e sulmit me Icardi dhe Neymar do të jetë Pablo Sarabia.

Në vend të kësaj, disa mungesa me rëndësi te kampionët francezë janë ato të Verratti (i dëmtuar) dhe Di Maria (i skualifikuar). Ky fakt e detyron PSG të luajë me një mesfushë të rinovuar. Duket të jetë Marquinhos, një armë themelore taktike për Tuchel, i mbështetur nga Ander Herrera dhe Gueye, me Paredes drejt pankinës. Linja e mbrojtjes me katër, përpara Keylor Navas: Kehrer dhe Bernat në krahë, Thiago Silva dhe Kimpembe në qendër.

Atalanta gjithashtu do të duhet të bëjë pa dy lojtarë thelbësorë, siç dihet tashmë. Gollini dhe Ilicic nuk do të jenë në dispozicion të Gasperinit dhe, në rast kualifikimi, ka shumë të ngjarë të mungojnë edhe në pjesën tjetër të Ligës së Kampionëve. Sportiello do të jetë në portë, ndërsa në “tridentin” e sulmit me Gomez dhe Zapata, Pasaliç është i favorizuar ndaj Malinovskyi dhe Muriel.

Në mbrojtje, Palomino mund të rrijë në stol, duke qenë se vjen pas disa telasheve me lëndimet. Caldara mund të jetë mbrojtës qendror me Toloi dhe Gjimshiti. Asnjë ndryshim në mesfushë: De Roon me Freuler në mes, Hateboer dhe Gosens në krahë. Të gjithë bashkë në ndjekje të një ëndrre. Mes tyre edhe një shqiptar, Berat Gjimshiti, për të cilin do të bëjnë tifo sonte të gjithë shqiptarët, kudo që janë.

Formacionet e mundshme:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar.

g.kosovari