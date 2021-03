Kryeministri Edi Rama foli për ish-ministrin e LSI, Nasip Naço, që garon në këto zgjedhje në siglën e Partisë Socialiste.

Rama tha në emisionin “Real Story”, në News24, se Naço nuk është as Ilir Meta, as Monika Kryemadhi dhe as llumi i LSI.

Ndërsa për kalimin e Ylli Shehit te PS, Rama bëri një krahasim mes tij dhe Dashamir Shehit të koalicionit opozitar, duke thënë se ky i fundit e ka mendjen të dehur.

“Nasip Naço nuk është Ilir Meta, as Monika Kryemadhi, as llumi i LSI. Me Naçon kam punuar, dhe në të gjithë marrëdhëniet e mia me të nuk ka pasur asnjë cedim nga korrektesa, është një njeri serioz. E kam thënë që PS nuk mund të rrijë e mbyllur brenda mureve të veta. Ua kam thënë të gjithëve brenda PS që të hapin dyert për të gjithë ata që duan të vijnë me ne. Ylli Shehi është një person që përfaqëson një komunitet të tërë kuksian, dhe që ka pasur votat e tij. Ndryshimi mes tij dhe Dash Shehit është se mes tyre ka një oqean me raki, që është krijuar nga një distancën në kohë e moshës, se kur Dash Shehi ka pirë një oqean raki, Ylli Shehi ka lindur. Ju ta gëzoni Dashin. Nuk është çështja te rakia, se nuk jam kundër alkoolit, por problemi është se Dash Shehi e ka mendjen të dehur, nuk është esëll në atë që përfaqëson në sensin e alternativës”, deklaroi Rama.

/a.r