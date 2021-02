Ish-ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka reaguar për herë të parë për deklaratat e presidentit Ilir Meta, se po largohet ‘llumi’ i ish-partisë që ai ka drejtuar.

Naço tha se: ‘Nuk kam asnjë koment më shumë, se të them nuk pres asgjë nga ajka e kombit në këtë drejtim, nuk dua të merrem me të kaluarën, por me të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Ju keni qenë i pranishëm me takimet që kemi bërë, sot duke respektuar rregullat anti-COVID. Në mënyrë vullnetare 120 gra, të pastra, dhe jo llumi, mbështetën PS-në’./a.p