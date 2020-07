Nasa pretendon se ka zbuluar një shenjë të re horoskopi, të cilën e quan Ophiuchus (Ofikius). Si simbol, kjo shenjë horoskopi ka një burrë i cili mban një gjarpër në dorë.

Sipas NASA, Ofikius, përkon me të lindurit gjatë periudhës 29 nëntor dhe 17 dhjetor.

Sipas studimit, kjo shenjë lidhet me kalendarin e babilonasve. Me shtimin e kësaj shenje, do të ndryshohet datat e të gjitha të tjerave.

Kalendari i ri me 13 shenja do të ndryshojë në këtë mënyrë:

Bricjapi 20 janar-16 shkurt Ujori 16 shkurt-11 mars Peshqit 11 mars-18 prill Dashi 18 prill- 13 maj Demi 13 maj-21qershor Binjakët 21qershor- 20 korrik Gaforrja 20korrik-10 gusht Luani 10 gusht-16 shtator Virgjëresha 16 shtator-30 tetor Pershorja 30 tetor-23nëntor Akrepi 23 nëntor-29 nentor Ofikius 29 nëntor-17 dhjetor Shigjetari 17 dhjetor-17 janar

Sipas një zyrtari të NASA-s, në kalendarin e tyre 12-mujor, babilonasit e injoruan faktin, se Dielli lëviz në të vërtetë në 13 yjësi dhe jo 12.

Marrë nga Cambridge-news.

/a.r