Hekurudha e parë për në Hënë po planifikohet nga NASA dhe ngritja e shiritit të pritshmërive nuk përjashton që një gjë e tillë mund t’i japë një dinamikë të re hapësirës brenda viteve 2030.

Treni në Hënë është një nga gjashtë planet ambicioze nisur nga NASA dhe pritet të marrë fonde nga programi Innovative Advanced Concepts. Robotët janë krijuar posaçërisht për të transportuar deri në 100 tonë materiale në sipërfaqen hënore në baza ditore.

Në një nga postimet e saj, NASA zbulon sa vijon: “Ne duam të ndërtojmë sistemin e parë hekurudhor hënor, i cili do të sigurojë transport të besueshëm, autonom dhe efikas të ngarkesës në Hënë”.

Ndryshe nga hekurudha në Tokë, rrjeti i transportit hënor nuk do të përdorë shina fikse. Është propozuar të krijohen linja fleksibël që mund të vendosen drejtpërdrejt në sipërfaqen hënore. Lëvizja aktuale do të bëhet nga një seri “robotësh magnetikë pa energji” që do të rrinë pezull mbi sipërfaqen e pistës.