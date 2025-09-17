Ndërkohë që sot Këshilli i Lartë i Prokurorisë hapi garën për kreun e ri të SPAK, pasuesin e Altin Dumanit, kreu i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka ka ngritur akuza të forta ndaj këtij institucioni. Në studion e “Off the Record” me Andrea Dangllin në A2 CNN, Ndoka tha se ky SPAK është përdorur politikisht si një instrument goditës dhe me standard jo të drejtë.
“SPAK për fat të keq është kthyer si gogol si dikur që vendosje një surrat në arë për të trembur zogjtë. Kjo është ka një terror e frikë tek administrata për faktin se të marrin edhe kot të fusin edhe brenda dhe të mbajnë pa prova, vënë dhe gjoba e veprime të ndryshme. Nuk ka standard të drejtë. Se unë nuk jam kundër të hetohet çdo politikan dhe i vetmi lajm i mirë është që politika nuk e ka këtë imunitet. Çdo politikan që ka pas lidhje me taksat e shqiptarëve të hetohet”.
Vërejtjet thelbësore ndaj SPAK-ut Ndoka i ka për mënyrën sesi ka vepruar me Sali Berishën dhe Ilir Metën.
“Unë që kam vërejtje thelbësore është ky standard; që Berisha e Meta duhet të jenë o në burgim, o të lirë. Kjo në paraburgim pa prova e fakte është kulmi me e keqpërdor SPAK-un në mënyrë vulgare. Nëse ka prova bindëse është normale jo të mbahet një vit dhe pastaj të kontrollohet shtëpia. Nëse e ndalon dhe ke prova duhet ta dënosh në 3 mujorin e parë dhe jo një vit arrest shtëpie e zvarritje. Me Veliajn ndryshon puna. Nuk jam kundra hetimit të politikanëve se prandaj e kemi votuar por jo të përdoret si instrument politik, goditës”.
