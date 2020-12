Napoli ka arritur që të fitojë çështjen kundër Juventusit për ndeshjen që nuk u luajt në 4 Tetor për shkak të COVID-19.

Në shkallën e tretë të gjykimit sportiv Napoli ka mundur që të bindë gjykatësit që ndeshja kundër kampionëve të Italisë të luhet sërish dhe skuadrës nga Torino t’i zbriten 3 pikët që i mori në tavolinë.

Komitetin Olimpik Kombëtar vendosi që ndeshja të rilahet sërish dhe Napoli të marrë mbrapsht një pikë që i është hequr padrejtësisht.

Tashmë Juve do ketë tre pikë më pak dhe tashmë do e shoh veten në me 21 pikë dhe do të zbresë disa pozicione.

Nga ana tjetër Napoli me një pikën e shtuar do vijojë të jetë sërish në vendin e tretë 5 pikë larg Interit, dhe 6 pikë larg nga Milani kryesues.

/a.r