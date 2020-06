Napoli ka mposhtur Juventus-in dhe ka fituar Kupën e Italisë në finalen e luajtur mbrëmjen e sotme në stadiumin Olimpico të Roma-s.

Pas një pjese të parë me raste të krijuara nga të dyja skuadrat, me Napoli-n që ka goditur shtyllën me Insigne-n, pjesa e dytë ka qenë më e vakët dhe koha e rregullt është mbyllur 0-0 pas dy pritjeve të mrekullueshme të bëra nga Buffon në fundin e takimit.

Lotaria e penalltive i ka buzëqeshur skuadrës së Gattuso-s falë dy gabimeve të bërë nga Dybala, gjuatja e të cilit është ndalur nga Meret, dhe Danilo, goditja e të cilit ka përfunduar mbi traversë.

Kështu, Napoli mbetet një mace e zezë për bardhezinjtë, duke parë se axurrët i kanë fituar dy finalet e luajtura në Kupën e Italisë kundër bardhezinjve. Përballja e parë është luajtur në 2012-ën dhe është vendosur nga dy gola të Cavani-t dhe Hamsik-ut.

/a.r