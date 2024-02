Barometri është munduar të kuptojë mendimin e qytetarëve për qeverisjen më të mirë të vendit, në këto 30 vite.

Nga përgjigjjet e qytetarëve duket qartë se qeverisja më e mirë sipas tyre eshte ajo e Edi Ramës me 36% të të pyeturve qe e kanë zgjedhur, pas tij vjen qeverisja e Berishës me 26% që mendojnë se ka qenë qeverisja më e mirë dhe më pas ajo e Fatos Nanos me 18.8%.

E përmbledhur mund të mendohet se vlerësimi i qytetarëve tregon përmirësimin e qeverisjes në kohë në bazë të leximit të përqindjeve të mendimit të tyre të pyetur për tre qeveritë kryesore.

/a.d