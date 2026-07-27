Kryeredaktori i Kyiv Post, Bohdan Nahaylo, deklaroi ne War Report se Rusia synon të zgjerojë ndikimin e saj në Ballkan duke dobësuar influencën e vendeve perëndimore dhe institucioneve demokratike.
Sipas tij, Moska kërkon të zbehë ndikimin e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Britanisë në rajon, ndërsa përveç objektivave politike, ndjek edhe interesa ekonomike.
Ai tha se për dekada Rusia është paraqitur si furnizuesi kryesor i energjisë në Evropën Lindore, duke e përdorur këtë rol edhe për të promovuar politikat e saj.
Nahaylo u shpreh se Rusia përfiton nga konfliktet dhe tensionet mes vendeve fqinje, duke synuar të ndërhyjë dhe të paraqitet si faktor zgjidhjeje. Sipas tij, krijimi dhe shfrytëzimi i tensioneve është pjesë e strategjisë së Moskës për të rritur ndikimin e saj në rajon.
“ Duan të kenë ndikimin e tyre në Ballkan, të zbehin influencat demokratike nga SHBA-ja, Brukseli apo Britania. Është politike, por ka edhe interesa ekonomike, sepse për dekada Rusia e ka prezantuar veten si furnizuesi kryesor i energjisë dhe jemi në tregun e Evropës Lindore, duke promovuar politikat e tyre, por edhe veten si mundësuesit gjenerozë të energjisë. Rusia shpërbën dhe pushton, janë të interesuar në konflikte për të vendosur fqinjët kundër njëri-tjetrit dhe të përfitojnë nga tensionet. Nëse ka tensione, duan të ndërhyjnë për të thënë se janë një mundësi.”, tha ai.
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