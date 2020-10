Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama është pyetur për grevën disa ditore në Ballsh të naftëtarëve të rafinerisë.

Rama thekson se qeveria ka ndërhyrë disa herë, ka bërë përpjekje maksimale dhe do të vijojë por sipas tij problemi i rafinerisë në Ballsh është në thelb pasi është privatizuar në mënyrë kriminale, është keqpërdorur si dhe s’ka pasur investim.

Ai thekson se për ta sensibilizuar nuk duhen greva, pasi ai është sensibilizuar me naftëtarët dhe madje është shumë i shqetësuar por thekson se është problem për të cilën ka folur me Presidentin e Azerbajxhanit dhe njëkohësisht po punon dhe me BE.

Për Ramën ka dy rrugë, investimi i madh në rafineri ose mbyllja e saj, por qeveria nuk është në këtë fazë teksa kërkon zgjidhje për momentin.

”Është kompani private. E privatizuar në mënyrë kriminale. Janë pasojat e një procesi privatizimi kriminal. Jemi përfshirë në mënyrë të vazhdueshme për të lehtësuar dhe mbështetur ata njerëz që janë aty, duke bërë lloj-lloj akrobacish, dhe do bëja një libër më vete për ata, që ajo ndërmarrje të vijojë normalisht.

Jo më larg se pak javë më parë takova Presidentin e Azerbajxhanit. Edhe dje, sot akoma, pasdite do marr informacion se çfarë të reje ka në këtë drejtim. Me kompaninë që pasi fitoi garën për të marrë atë krudin do hynte në procesin e ndezjes së rafinerisë. Çfarë kemi ndihmuar sa kemi mundur. Por për të na fajësuar është e tepërt. Kemi bërë dhe do bëjmë çmos. Është një ndërmarrje që qysh në krye të herës, nëse kishte një arsye për ta privatizuar, ishte për ta rimëkëmbur, privatizimi ishte kriminal, dhe asnjëherë nuk u bënë investime serioze.

Thjesht ajo rafineri është keqshfrytëzuar. Shumë i shqetësuar, por padiskutim është që të bëjmë diçka jo të themi. Më vjen shumë keq. Por nuk mendoj që ka greva urie, për të më sensibilizuar mua. Grevat bëhen kur s’të dëgjon njeri. Ne i këmi dëgjuar, kemi bërë disa herë ndërhyrje që të sistemojmë procesin. Problemi është në thelb, thelbi është i kalbur. Ajo rafineri do investim të madh për të rimëkëmbur që të funksionojë në afat të gjatë. Ose do një politikë tjetër që po punojmë me BE, për të mbajtur një ekuilibër në kohë, në sensin e amortizimit ndërkohë që rafineria mbyllet. Nuk jemi në këtë fazë. Jemi në fazën e opsionit të zgjidhjes, për ato pika ku mund të gjejmë zgjidhje.”- tha Rama.

