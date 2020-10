Naftëtarët e Ballshit ndodhen sot në ditën e 9 të grevës së urisë. Mësohet se është rënduar gjendja shëndetësore e grevistëve, ndërkohë ata vijojnë të refuzojnë ndihmën mjekësore.

Një nga grevistët e Poçemit pritet të zëvendësohet nga kolegu i tij.

“Çfarë duhet të themi ne? Të bëjmë melankolikun? Ne kërkojmë një zgjidhje, qoftë edhe një përgjigje negative nga qeveria. Unë do bëj një zgjidhje tjetër, do të largohem nga Shqipëria. Këtu nuk vjen Avokati Popullit, këtu nuk vjen as Presidenti, janë të pamëshirshëm. Jemi shokuar dje me ato pamjet në parlament. Ata blejnë votat dhe nuk po marrin dot djersën tonë. Unë e di që do vdes por jo këtu brenda, nuk do të bëjnë ata show me jetët tona. Po merren me jetët e fëmijëve tanë”, u shpreh një nga naftëtarët.

Stafi mjekësor i Ballshit ka mbërritur pranë grevistëve, por këta të fundit nuk pranojnë ndihmë prej tyre, pasi kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për t’i dhënë zgjidhje problemeve të tyre.

Janë rreth 800 punëtorë të mbetur pa punë pas mbylljes së rafinerisë së naftës.

