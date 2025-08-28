Artikull i Reuters, përshtatur në shqip
Eksportet e naftës ruse drejt Indisë pritet të rriten në shtator, duke sfiduar tarifat ndëshkuese të Shteteve të Bashkuara, të cilat synojnë të ndalojnë tregtinë dhe të detyrojnë Moskën drejt një marrëveshjeje paqeje me Ukrainën.
India është bërë blerësi më i madh i naftës ruse që pas sanksioneve ndaj Moskës, si pasojë e pushtimit të Ukrainës në 2022-in. Kjo i ka mundësuar rafinerive indiane të përfitojnë nga çmimet më të ulëta të naftës, por blerjet kanë nxitur kritika nga administrata e Presidentit Donald Trump, e cila të mërkurën, 27 gusht, rriti tarifat amerikane mbi importet indiane në 50%.
New Delhi njofton se po mbështetet te dialogu për të zgjidhur çështjen e tarifave shtesë, ndërsa Kryeministri Narendra Modi ka nisur gjithashtu një tur diplomatik, duke përfshirë takimin me Presidentin rus Vladimir Putin.
Amerikanët e akuzojnë Indinë për përfitim nga nafta ruse, ndërsa zyrtarët indianë kundërshtojnë duke akuzuar Perëndimin për standard të dyfishtë, pasi Bashkimi Europian dhe SHBA-të vazhdojnë të blejnë mallra ruse me miliarda dollarë.
Pa Indinë, Rusia do të kishte vështirësi të mëdha të mbante eksportet në nivelet aktuale, gjë që do të zvogëlonte të ardhurat e saj nga nafta, të cilat në fakt financojnë buxhetin e Kremlinit dhe luftën e vazhdueshme në Ukrainë.
Tre burime tregtare, shkruan Reuters, thonë se rafineritë indiane do të rrisin blerjet e naftës ruse në shtator me 10-20% krahasuar me gushtin, ose rreth 150 mijë deri në 300 mijë fuçi në ditë.
Sasia e importuar në 20 ditët e para të gushtit ishte 1.5 milion fuçi në ditë, pak nën mesataren prej 1.6 milion fuçish në ditë gjatë periudhës janar-qershor. Kjo mbulon rreth 40% të nevojave totale të naftës në Indi, duke e bërë vendin blerësin më të madh të naftës ruse të transportuar me anije.
Rusi ka më shumë naftë për eksport këtë muaj, pasi ndërprerjet e vazhdueshme në rafineri kanë reduktuar kapacitetin për përpunim. Ukraina ka goditur së fundmi 10 rafineri ruse, duke nxjerrë jashtë funksionit deri në 17% të kapacitetit për prodhim nafte.
Analistët presin që, në mungesë të një ndryshimi politik ose ekonomik, nafta ruse të mbetet kyçe për furnizimin e Indisë.
Nga ana tjetër, pa importet indiane, oferta globale mund të reduktohet me rreth 1 milion fuçi në ditë dhe çmimi i naftës mund të ngjitet afër 100 dollarë për fuçi. Ndërkohë, Bashkimi Europian ka vendosur një kufi çmimi prej 47.60 dollarë për fuçi nga 2 shtatori, 15% nën çmimin e tregut rus, duke ndikuar më tej në shitjet e naftës ruse.
