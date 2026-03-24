“Rritja e çmimit të naftës ka sjellë ndikim edhe në rritjen e produkteve të tjera. Konsumatorët ankohen më së shumti për rritjen e çmimeve të zarzavateve, sidomos atyre të importit”, shprehet gazetarja Ermelinda Hoxhaj.
Rritja e çmimeve të frutave dhe të perimeve është reflektuar edhe në portalin e fermerit, i cili pasqyron çmimet ditore të tregjeve në mbarë vendin.
Çmimet në javën e fundit, edhe në këtë portal, kanë reflektuar rritje pothuajse në të gjitha produktet, çmime që variojnë nga 20–30 lekë.
“Janë ngritur çmimet, domatet, kastravecat, gjithçka”, shprehet një zonjë.
Konsumatorët thonë se kjo rritje vihet re në xhepat e tyre. Sipas tyre, në disa produkte vihet re rritje më e lartë.
Rritja e çmimeve pranohet jashtë kamerave edhe nga tregtarët, të cilët thonë se produktet e importit kanë të gjitha rritje sepse ende nuk kanë nisur produktet vendase, ndërsa ulje të çmimeve ka vetëm te sallata jeshile, qepa dhe preshi, të cilat janë produkte të serave.
