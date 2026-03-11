Këtë të mërkurë, 11 mars, u mblodh për rreth 1 orë e gjysmë Këshilli i Ministrave. Ministrat komunikuan para godinës vendimet e marra, siç e do tradita.
“Miratuam në Komitetin e Planifikimit Strategjik, hartimin e dy dokumenteve, ai i politikave industriale dhe strategjia kombëtare për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme”, deklaroi Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj. Sipas saj, dokumentet kanë në fokus agjendën e gjelbër dhe digjitale.
Theksoi po ashtu se është miratuar një ligj në fushën e shërbimeve.
“Diskutuam dhe miratuam ligjin për lirinë dhe vendosje e shërbimeve në Republikën e Shqipërisë, i cili lidhet po ashtu me detyrimet që kemi me BE-në”, tha ministrja.
Sipas saj, ky ligj i ri prek një prej katër lirive të operimit të Bashkimit Europian.
“Garanton që në Shqipëri do të ketë të njëjtat rregulla, u çel rrugën kompanive të huaja që të vijnë më lehtësisht në Shqipëri dhe gjithashtu me integrimin të gjitha kompanitë shqiptare do të hyjnë në BE lirisht, pa pasur nevojë për licenca apo operime”, tha ajo.
U ndal edhe te rritja e çmimit të karburantit në vend.
“Kemi takuar tregtarët kryesorë të karburanteve dhe me Shoqatën e Hidrokarbureve për të diskutuar, për të ngritur alertin për rritjen e shpejtë të çmimeve gjatë javës së fundit, sigurisht të ndikuar nga kriza dhe lufta që po ndodh në Lindjen e Mesme. Diskutuam për detyrimin që ata kanë për mbajtjen e rezervës me qëllim që në asnjë rast të mos kalojmë në situatë emergjente.
Ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore, qoftë çmimet e bursës për lëngjet, nafta, benzina dhe gazi që hyjnë në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana dhe çmimin te tabelat kur del për tregtim”, sqaroi Ibrahimaj.
Teksa kujtoi krizën e viteve 2022-2023, tha se vendi ynë ka pasur eksperiencë me krijimin e një Bordi Transparence, që vendoste për shitjen me shumicë apo pakicë.
Megjithatë, ajo deklaroi se nuk jemi ende në situatën kur lind nevoja për ngritjen e një Bordi të tillë.
