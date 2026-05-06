Çmimet e naftës ranë për ditën e dytë radhazi të mërkurën, mes pritshmërive se furnizimi i bllokuar nga rajoni kyç prodhues i Lindjes së Mesme mund të rifillojë, pasi presidenti i SHBA-ve Donald Trump, la të kuptohej se mund të arrihet një marrëveshje paqeje për t’i dhënë fund luftës me Iranin.
Reuters shkruan se në tregjet ndërkombëtare, nafta Brent ra me 1.89 dollarë, ose 1.7%, në rreth 107.98 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane WTI zbriti me 1.83 dollarë, ose 1.8%, në rreth 100.44 dollarë për fuçi. Rënia vjen pas një periudhe tensioni të lartë në Lindjen e Mesme, ku furnizimet energjetike janë ndikuar nga përplasjet dhe pasiguria në Ngushticën e Hormuzit.
Të martën, Trump deklaroi papritur se SHBA-të do të pezullonin përkohësisht një operacion për shoqërimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit, duke përmendur progres drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse me Iranin, pa dhënë detaje. Nuk pati reagim të menjëhershëm nga Teherani.
“Kjo sinjalizon një ulje të mundshme të tensioneve dhe rrit shpresat për lirimin e anijeve të bllokuara në Gjirin Persik, gjë që mund të rikthejë gradualisht furnizimin në treg,” tha Anh Pham, specialist i lartë për kërkime mbi naftën në LSEG.
Sipas tij, çmimet mbeten të larta, me naftën Brent dhe WTI që qëndrojnë mbi 100 dollarë për fuçi, pasi perspektivat për një marrëveshje paqeje mbeten të pasigurta, ndërsa rikthimi i plotë i tregtisë do të kërkojë kohë edhe nëse arrihet marrëveshja.
Trump tha se Marina e SHBA-ve do të vazhdojë bllokadën ndaj porteve iraniane. Humbja e furnizimit në tregun global ka rritur çmimet, me naftën Brent që javën e kaluar u tregtua në nivelin më të lartë që nga marsi 2022.
“Ne kemi rënë dakord reciprokisht që, ndërsa bllokada do të mbetet plotësisht në fuqi, ‘Project Freedom’ do të pezullohet për një periudhë të shkurtër për të parë nëse marrëveshja mund të finalizohet dhe nënshkruhet,” shkroi Trump në rrjetet sociale.
Njoftimi i Trump-it erdhi vetëm disa orë pasi Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, informoi gazetarët mbi operacionin e nisur të dielën për shoqërimin e anijeve të bllokuara nëpër ngushticë. Të hënën, ushtria amerikane tha se kishte shkatërruar disa anije të vogla iraniane, si dhe raketa dhe dronë, ndërsa po shoqëronte dy anije jashtë Gjirit përmes ngushticës.
Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit ka reduktuar rezervat globale, ndërsa rafineritë po përpiqen të kompensojnë mungesën e prodhimit.
Rezervat e naftës bruto në SHBA ranë për javën e tretë radhazi, ndërsa gjithashtu u ulën edhe rezervat e benzinës dhe të karburanteve të distiluara, sipas burimeve të tregut që cituan të dhëna të Institutit Amerikan të Naftës.
