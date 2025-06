Nafta në lumin Vjosa, Albpetrol: Mbetje të prodhuara nga aktiviteti 60-vjeçar, deri para pak vitesh nuk janë trajtuar

Kompania Albpetrol ka reaguar nëpërmjet një deklarate pas videos së publikuar nga CEO-ja i River Watch, Ulrich Eichelmann, i cili tregoi në rrjetet sociale se si kishte ndryshuar ngjyrë lumi Vjosa për shkak të ndotjes nga nafta.

Albpetrol shkruan se vendburimi i Gorisht-Koculit, nga ku është publikuar edhe videoja, është një vendburim 60-vjeçar si pasojë e industrisë së nxjerrjes së naftës në këtë zonë. Gjatë aktivitetit në zonë prej gjashtë dekadash, kompania shkruan se ky vendburim ka prodhuar mbetje të shumta, “të cilat deri para pak vitesh nuk janë trajtuar sipas protokolleve teknike“

“Të cilat ne zbatojmë rigorozisht sot për eliminimin e tyre”, thuhej në deklaratë.

Albpetrol thotë se është angazhuar plotësisht për të rehabilituar pjesën e lumit të ndërlidhur me zonën naftëmbajtëse sipas kushteve teknike dhe hapësirave financiare në një kohë sa më të shkurtër.

“Aktualisht, në zonë nuk ka asnjë aktivitet të ri ndotës prej shumë kohësh. Operimet zbatojnë protokollet teknike të nxjerrjes dhe evadimit në përputhshmëri të manualeve dhe në respekt të plotë të mbrojtjes së mjedisit. Albpetrol po e zvogëlon çdo vit sasinë e mbetjeve të trashëguara e kjo vërtetohet nga veprimet e ndërmarra zyrtarisht”, deklaroi Albpetrol.

Sipas tyre, kjo njollë “aktivizohet në temperatura të larta, pasi gjatë pjesës tjetër të vitit, nuk ka rrjedhje të këtyre mbetjeve”,

“Ky është një fakt tjetër që mund të provohet lehtësisht edhe nga ekspertët e mbrojtjes së mjedisit dhe raportimet e mediave. Kompania Albpetrol do të vijojë me një plan masash të përcaktuar qartë, të pastrojë zonat e ndotura për dhjetëra vite me radhë, duke i kushtuar kujdes të veçantë mbrojtjes dhe rehabilitimit të mjedisit, sidomos në mbrojtje të pasurisë tonë natyrore kombëtare, Lumit Vjosë”, deklaroi Albpetrol.

Ai që i bëri publike pamjet e masakrës mjedisore në Parkun Kombëtar të Vjosës ishte CEO i River Watch, Ulrich Eichelmann. Lumi Vjosa cilësohet si më i egri në Europë.

“Çfarë mendojnë njerëzit që jetojnë këtu? Si është e mundur që qeveria nuk reagon menjëherë, pasi kjo nuk është një zbulim plotësisht i ri. 7 vite më parë, kur ne erdhëm për herë të parë këtu, pamë që kishte naftë që lundronte në rrjedhjen e poshtme të lumit Vjosa nga këtu. Dhe kishte artikuj në gazeta që thonin se nafta vinte nga fushat e naftës në rrjedhjen e sipërme, rreth 1 kilometër larg, por asgjë nuk ndodhi. Tani situata është edhe më keq, jam i sigurt”, shprehej ai.

Për shkak të situatës edhe gjallesat që jetonin në atë habitat kanë ngordhur.

Eichelmann është një ekologjist dhe ambientalist gjerman që jeton në Vjenë prej 29 vjetësh. Ai është autor i një dokumentari për abuzimet me mbrojtjen e klimës dhe pasojat e të ashtuquajturave energji të gjelbra. Ndërsa në vitin 2012, ai themeloi organizatën për ruajtjen e lumenjve “River Watch”.

Lumi Vjosa në Shqipëri, një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës, është shpallur nga Qeveria Shqiptare si “Park Kombëtar”. Lugina e Vjosës, një muaj më parë, ka marrë edhe rekomandimin zyrtar nga UNESCO për shpalljen “Rezervat Biosfere”, një hap i rëndësishëm për përfshirjen e saj në listën e trashëgimisë natyrore të agjencisë ndërkombëtare.