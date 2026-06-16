Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare ka zbritur për herë të parë nën pragun e 80 dollarëve për fuçi që prej nisjes së konfliktit që tronditi furnizimet globale të energjisë.
Sipas të dhënave të bursave ndërkombëtare, nafta Brent u tregtua rreth 79.7 dollarë për fuçi, pas rënies së tensioneve në Lindjen e Mesme dhe pritshmërive për normalizimin e qarkullimit në Ngushticën e Hormuzit duke rënë me të paktën 4.12%.
Analistët vlerësojnë se tregjet po reflektojnë një ulje të rrezikut për ndërprerje të furnizimeve, çka ka shtyrë investitorët të shesin pozicionet e krijuara gjatë periudhës së pasigurisë.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se tregu mbetet i ndjeshëm ndaj zhvillimeve gjeopolitike dhe se luhatjet e çmimeve mund të vijojnë edhe në javët e ardhshme.
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