Nga Fatos Çoçoli
Darkën dhe natën e 11 korrikut, koncerti i reperit me famë botërore Kanye West në Kashar, Tiranë pati sukses. Stadiumi provizor i ngritur posaçërisht për këtë koncert, me kapacitet 60 mijë vende, priti të paktën 40-45 mijë spektatorë.
Koncerti vlerësohet si një sukses organizativ dhe me pjesëmarrje të lartë. Ai përfaqëson shumë më tepër sesa një aktivitet muzikor. Shënonë një moment të rëndësishëm në përpjekjet e Shqipërisë për t’u pozicionuar, si një destinacion i turizmit të eventeve në Evropën Juglindore.
Në dekadën e fundit, konkurrenca ndërkombëtare në turizëm nuk zhvillohet vetëm përmes plazheve, maleve apo trashëgimisë kulturore. Gjithnjë e më shumë, qytetet dhe vendet konkurrojnë, duke organizuar koncerte të artistëve me famë botërore, festivale, aktivitete sportive dhe ngjarje kulturore, që tërheqin vizitorë nga shumë vende.
Një artist me famë globale si Kanye West ka një ndikim mediatik që shkon shumë përtej koncertit. Aktiviteti u pasqyrua nga media ndërkombëtare, rrjetet sociale dhe platformat digjitale kudo në botë. Shqipëria përfitoi kështu një promovim, që në kushte normale do të kërkonte investime shumë më të mëdha në marketing turistik.
Miliona ndjekës të artistit, influencierë, gazetarë dhe turistë krijojnë një efekt zinxhir në promovimin e vendit. Në marketingun modern të turizmit, një koncert i suksesshëm mund të ketë ndikim më të madh, sesa një fushatë tradicionale reklamuese me fopnde dhjetëra milionë euro.
Shqipëria hyri në hartën e koncerteve të mëdha
Organizimi me sukses i një koncerti të një artisti ndërkombëtar krijon besim tek promotorët e industrisë muzikore. Ata vlerësuan sigurinë, infrastrukturën, kapacitetet hoteliere, transportin dhe aftësinë organizative në Shqipëri. Vendi ynë ka gjasa të konsiderohet më shpesh për ture ndërkombëtare të artistëve të njohur. Ky është mekanizmi, përmes të cilit janë zhvilluar destinacione si Kroacia, Hungaria, Serbia apo Emiratet e Bashkuara Arabe.
Branding-u, tipologjia e veçantë e një shteti nuk ndërtohet vetëm me slogane turistike. Ai ndërtohet përmes eksperiencave reale. Kur mijëra vizitorë largohen me përshtypje pozitive për organizimin, mikpritjen dhe sigurinë, ata bëhen ambasadorët më të mirë të vendit tonë. Rekomandimet në rrjetet sociale kanë sot një ndikim shumë më të madh sesa reklamat tradicionale, edhe nëse këto në rrjete ndërkombëtare televizive kanë vlerën miliona euro.
Ky koncert ndërkombëtar krijoi fluks të madh shtesë udhëtarësh. Kjo solli më shumë pasagjerë në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës, më shumë fluturime, më shumë të ardhura për kompanitë ajrore dhe rritje të kërkesës për automjete me qira. Efekti ekonomik shpërndahet në të gjithë zinxhirin e industrisë turistike.
Përfitimet për Tiranën
Kryeqyteti përfitoi në disa drejtime, si në rritje të konsumit, në promovim ndërkombëtar, në zhvillim të ekonomisë së natës, në shtim të investimeve në shërbime dhe në përmirësim të imazhit si qytet që organizon aktivitete të mëdha. Kjo do të nxisë organizimin e më shumë koncerteve, festivaleve dhe konferencave ndërkombëtare në Tiranë.
Megjithatë, suksesi i një koncerti nuk garanton automatikisht zhvillimin e turizmit të eventeve tek ne. Kërkohen investime të vazhdueshme në infrastrukturë moderne për aktivitete masive, në transport publik efikas, në menaxhim të trafikut, në standarde sigurie dhe në shërbime të cilësisë së lartë për vizitorët.
Një mundësi për strategji afatgjatë
Duke qenë se koncerti i 11 korrikut 2026 në Kashar rezultoi një sukses, ai mund të shërbejë si pikënisje për ndërtimin e një kalendari të qëndrueshëm të eventeve ndërkombëtare tek ne. Një strategji e tillë do të mund të përfshinte bashkëpunimin ndërmjet institucioneve shtetërore, bashkive, operatorëve turistikë dhe sektorit privat për të tërhequr artistë, festivale dhe konferenca gjatë gjithë vitit, duke ulur varësinë e turizmit vetëm nga sezoni veror.
Suksesi i koncertit të Kanye West në Kashar nuk duhet parë vetëm si një arritje artistike apo organizative. Ai mund të jetë një provë që Shqipëria e ka potencialin të konkurrojë në tregun ndërkombëtar të turizmit të eventeve, një segment me ndikim të lartë ekonomik dhe promovues.
Megjithatë, përfitimet afatgjata varen nga aftësia për ta kthyer një ngjarje të vetme në një model të qëndrueshëm zhvillimi. Vetëm nëse evente të këtij niveli përsëriten, shoqërohen me standarde të larta organizimi dhe integrohen në strategjinë kombëtare të turizmit, vetëm atëhere Shqipëria mund të konsolidojë imazhin e saj, si një destinacion që nuk ofron vetëm natyrë, histori, bregdet, diell dhe rërë, por edhe përvoja kulturore e artistike me jehonë ndërkombëtare.
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