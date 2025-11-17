Komisionerja Marta Kos, në fund të konferencës për shtyp në Bruksel, bëri dhuratë një tortë me ngjyrën e flamurit të Shqipërisë dhe me numrin 6 që simbolizon hapjen e të gjithë grupkapitujve të negociatave, ndërsa kryeministri Rama kishte marrë shishe vere autoktone me skicimet të tij në të.
Kos kishte marrë me vete edhe dhuratën e bërë nga kryeministri Edi Rama në takimin e tyre të fundit, një kanaçe Coca Cola. Qiriri me numrin 6 u fry nga dy negociatoret Majlinda Dhuka dhe dhe Adea Pirdeni, ndërsa kryeministri dhe komisionerja prenë tortën për të festuar suksesin e Shqipërisë.
Rama, në konferencën për shtyp me Marta Kos, Komisionere për Zgjerimin në Bashkimin Europian, dhe Marie Bjerre, Ministre e Punëve të Jashtme të Danimarkës, e cila mban Presidencën e Këshillit të BE-së, deklaroi se vendi ynë do e përndjekë Bashkimin Europian derisa të bëhet pjesë e tij.
“Më mirë të na marrin sepse nëse nuk e bëjnë, do i përndjekim deri në fund. Nëse duan të na heqin qafe, duhet të na marrin me vete”, tha Rama.
Kryeministri shtoi se Shqipëria ka qenë gjithmonë besnike e perandorive, por kësaj here jo nga imponimi, por nga zgjedhja e saj.
“Ajo çfarë Shqipëria e shqiptarët fitojnë nga ky proces është diçka që shkon përtej grukapitujve e vetë anëtarësimi formal. Shqiptarët fitojnë një vend që bazohet në institucione, që funksionon në bazë të shtetit të së drejtës, që funksionon në të gjitha parimet që i bëjnë vendet e BE-së kaq të admiruara. Viti i fundit ka qenë shpërblyes, por pa vitet që i paraprijnë, të cilat nuk ishin shpërblyese, ky nuk do të kishte ardhur. Të jesh skeptik nuk është gjë e keqe, por nuk duhet të na ndalë të punojmë çdo orë, çdo minutë për ta bërë realitet. Ne u jemi besnik perandorive, kjo është e para perandori me të cilën duam të jemi. Kjo shumicë është ndryshe jo vetëm në shifra, por në thelb ishim të gjithë kokë e këmbë pas osmanëve, sovjetikëve, por kokë e këmbë për shkak të imponimit, kurse kjo është me zgjedhje. Ja pse Maria e kuptoi pse nuk i shpëton dot Shqipërisë”, u shpreh Rama.
