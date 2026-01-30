Gjatë takimit të kryeministrit Edi Rama me fermerët në Divjakë, ai u përball me kritika nga një fermer.
Fermeri i tha kryeministrit se “mallrat nga jashtë kanë zaptuar tregun vendas”. Rama iu përgjigj se kjo nuk është e vërtetë dhe se në demokraci, nuk mund të mbyllen kufitë, që të mos ketë mallra nga jashtë vendit. Kreu i qeverisë i tha se askush nuk mund ta imponojë atë përmes forcës.
Rama: Kjo nuk është e vërtetë.
Fermeri: Kryetari e di shumë mirë.
Rama: Mua njeri me forcë nuk më imponon. Me zor fjalën nuk e merr dot ti. Ulu. Ulu. Ulu, sepse ka radhë dhe edukatë. Nuk merret fjala me zor. Janë 500 vetë këtu.
Fermeri: Të njëjtin hall kanë gjithë.
Rama: Nëse 500 veta këtu do bënin si ty, do bëhej lemeri. Ajo që the është absurde. Nuk mund ta mbyllim kufirin e produkteve në demokraci, sepse do ti. Përpara se të akuzosh, mundohu të kuptosh se çfarë thotë tjetri. Kështu si them unë.
Fermeri: E kemi nga halli, jo nga qefji. Mos e merr personale
Edi Rama: Unë po bëj politikë, s’po keqkuptohem fare. Ti kujton se politika është fjalë e keqe.
