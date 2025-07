Situata është tensionuar në Theth, ku banorët vendas janë përplasur me forcat e policisë që po vijojnë aksionin për shembjen e ndërtimeve pa leje në këtë zonë turistike.

Një prej banorëve, i përlotur, ka deklaruar për mediat se shembja e godinave i lë ata pa të ardhura dhe pa mundësi mbijetese.

“Kam aty shpenzimet e të gjithë jetës. Janë ndërtu dhe tani po i prishin të gjitha. I kam ndërtu pa beton, të gjitha me tru në tokën time. Kemi kërkuar leje, por nuk ka leje, ndoshta del pas 20 vjetësh. Tokën nuk e kam të blerë, por e kam të trashëguar brez pas brezi. Na ka mbetur veç me vdek, familja s’ka me çfarë të jetojë. Të gjitha të ardhurat këtu janë derdhur”, u shpreh ai me lot në sy.