Kryeministri Rama komentoi nga Vlora sot edhe një herë idenë diabolike sicc e quajti ai për të bllokuar vaksinimin me disa javë, duke iu referuar bllokimit të fluturimeve në Rinas.

“Ne këtu sot vazhduam punën që bëjmë çdo ditë. Dhe kjo punë ka qëllim sensibilizimin maksimal dhe informimin e njerëzve për ecurinë e këtij procesi jetik. Me shumë keqardhje do të duhet të rikujtoj se patën një frenim të vogël në ekzekutimin e planit tonë që solli një ulje të ritmit për këtë 2 ditë si rezultat i bllokimit absurd dhe goditjes së çmendur që iu dha aeroportit të Rinasit me idenë diabolike për bllokimin e vaksinimit për javë si dhe nxitjes së rrëmujave.

Por ishin llogari të bëra pa hanxhinj dhe ne ishim ndërkohë të përgatitur për të vënë menjëherë në veprim një plan rezervë duke i sjellë vaksinat në kohë rekord, edhe pse na u krijua një ngërç me kompaninë që donte t’i spostonte në një shtet tjetër gjë që do na humbte një javë. Sidoqoftë sot vazhdojmë dhe plani për gjysmë milioni vaksinime brenda majit mbetet siç ishte. Duhet të vazhdojmë përpjekje dhe po e bëjmë për të garantuar rezervat për vazhdimin”, tha Rama për mediat në Vlorë./ b.h