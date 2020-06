Kryeministri Edi Rama u shpreh në Këshillin Kombëtar të Integrimit se procesi i integrimit kërkon shumë energji dhe bashkëpunim mes nesh, të gjitha palëve. Sipas Ramës objektivi është ende larg,por duke parë pas ku ishim Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara. Në fjalën e tij, ai listoi edhe njëherë disa nga arritjet e qeverisë. Megjithatë në fund, Rama tha se integrimin e kanë vetë në dorë shqiptarët.

“Besoj që sot mund të thuhet se jemi në një stad të ri përderisa na mbledh këtu në këtë forum të diktuar edhe nga koha që kalojmë gjysmë real dhe gjysëm virtual, si edhe vetë procesi, është kuadri negociator, plani i masave për negocimin, që do të thotë se 11 vite pas aplikimit, jemi gati që të hapim këtë faqe të re, që si gjithë libri shumëvëllimshëm i procesit të integrimit është me më shumë detyra dhe sfida dhe patjetër dhe që kërkon më shumë energji dhe bashkëpunim mes nesh. Por besoj se një gjë mund të thuhet pa asnjë ngurrim dhe bindje, që kur e shohim procesin me vështrimin përpara jemi ende larg objektivit, anëtarësimit të plotë në BE. Por kur kthejmë kokën pas, shikojmë se jemi më afër se një vit më parë, apo 5 apo lere 11 vite më parë. Ky proces ne na duhet si drita dhe uji njeriut për të bërë Shqipërinë një vend, shtet me standardet e BE-së.

Nuk na e kërkon e gjithë bota bashkë, por e kërkon e ardhmja e fëmijëve tanë. Dhe nuk diskutohet që në thelbin e vet është proces shtetformimi për ngritjen e institucioneve dhe parimeve të BE-së. Kemi një sërë sfidash të gjithëhershme dhe një serë reformash që janë në proces, duke filluar nga reforma e reformave, që është ajo në drejtësi, që bëhet fjalë për një operacion kompleks me komplikacionet e veta, por është e qartë se gjithcka që bëjmë në këtë proces, përbën një hap më përpara për përfundimin e tij me sukses me një sistem drejtësie të pavarur dhe profesional, që garanton barazinë e të gjithëve para ligjit.

Do të na ndjekë kjo sfidë deri në fund. Me metodologjinë e re shtetet e anëtare kanë adresuar faktin që këto të jenë sfida të fituara para se vendet të marrin vendin e tyre në tryezë. Krimi dhe korrupsioni patjetër që janë dy pjesë të një sfide tjetër të rëndësishme. Rezultatet flasin, gjithmonë duke u nisur nga ajo që thashë në fillim. Jemi ende larg, por nëse shohim nga ku jemi nisur, sot jemi shumë afër. Pandemia tregoi se ne kemi një sistem funksional institucionesh dhe sidoqoftë. Sot ne patëm që të vendosim kushtet, një sistem të tërë ndërveprimi dixhital që lehtësoi procesin për nevoja imediate. Dixhitalizimi është në një fazë që kaloi në procesin automatik. Jemi në kushtet ku mund të jemi të inkurajuar sa kemi bërë dhe të bindur se ne vetë e kemi në dorë me metodologjinë e re për ta përshpejtuar procesin”, u shpreh Rama

