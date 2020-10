Murrizi shkruan:

“Me 6 min durim për të parë këtë 6 min video, do të shihni se si 6 “zonja dhe zoterinj” palaço ,tallen prej shume vitesh me rreth 6 milion Shqiptare

Meqënëse këto ditë ka filluar përsëri të shfaqet i njëjti teatër i pështirë, ku fundërrinat kanë filluar të pështyjnë në surrat njëri tjetrin dhe të degjenerojnë me libër shtëpie palaço palaçon, sepse ka filluar fushata, ju bej thirrje çdo qytetari shqiptare që ta shohë sa më shumë këtë video deri më datë 25 prill 2021 për të kuptuar dhe ndëshkuar me VOTE këtë “ tufë” të pistë individësh pa moral, pa karakter dhe pa dinjitet siç me të drejtë ata vetë kanë quajtur njëri- tjetrin