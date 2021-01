Myslim Murrizi ka publikuar një fotografi me këngëtarin e njohur Dashnor Diko. Deputeti tregon se Diko i ka premtuar se do t’i japë votëbesimin më 25 prill.

“Nje kafe me Dashnor Dikon ne fshatin Adriatik te bashkise Divjake

Nuk kam votuar ndonjeher tha Dashnori pas 22 marsit 1992 per hipokritet komunist qe kane qeverisur Shqiperine prej 28 vitesh duke vjedhur se bashku e duke mashtruar Shqiptaret sikur “zihen” me njeri tjetrin

Me 25 prill do te votoj patjeter kundra mashtrueseve qe jane ndare ne tre tufa dhe nderrojne karriket e pushtetit me njeri tjetrin duke u tallur me Shqiptaret”, tregon Murrizi.

/a.r