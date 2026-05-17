Mynyri këtë të diel, 17 maj, në rubrikën “Shihemi në Gjyq” me juristen Eni Çobani ka sjellë në një ballafaqim motrën e tij, Saqine. Ai e akuzon si mashtruese pasi ka firmosur për shitjen e një trualli, pasuri të familjes, të cilën e ka blerë Bajram Bregasi.
Teksa Eni Çobani i tregon fotokopjen e hipotekës, në të cilën rezulton se Bajram Bregasi është pronar i tokës, Mynyri i acaruar ia rrëmben nga dora dhe e gris. Ai nuk e merr të mirëqenë si hipotekë, por si një paçavure. Teksa akuzon Bajram Bregasin si mashtrues dhe zaptues.
Eni Çobani: Zoti Bajram Bregasi që thoni ju, ju lutem, që ta kuptojmë është pronar.
Mynyri: Si është pronar ai?!
Eni Çobani: Ta shikojë edhe kamera këtu (hipotekën) është pronar, që ti i thua mashtrues, zaptues e të gjitha.
Mynyri: Po kjo është paçavure, moj zonjë!
Eni Çobani: Si paçavure, po e ka bërë shteti atë bore zotëri!
Mynyri: Kjo… (gris hipotekën).
Eni Çobani: Grise se kam të tjera këtu, grise!
Mynyri: Ky ka falsifikuar letrat. Vetëm një person është këtu, ku janë personat e tjerë, ku janë juristët?!
Eni Çobani: Ke bërë veprimin më të shëmtuar publikisht, që ke grisur hipotekën. Hipoteka është fotokopje, nuk është origjinale…
Mynyri: Ajo është paçavure!
Eni Çobani: Paçavure, pa paçavure shko në prokurori dhe në gjykatë, por jo të grisësh letrat e shtetit.
Saqine: Ky ka 15 moj zonja Eni, tani kujtohet ky për pronën?!
