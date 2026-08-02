Një lokal në Velipojë është gjobitur me 200 mijë lekë të rinj pasi gjatë kontrolleve të Policisë u konstatua se gjeneronte muzikë mbi nivelin e lejuar të zhurmës.
Sipas Policisë së Shkodrës, masa administrative u vendos ndaj administratores së lokalit, E. Gj., 23 vjeçe, pas verifikimeve të kryera nga shërbimet e Stacionit të Policisë Velipojë në kuadër të kontrolleve për ndotjen akustike dhe respektimin e rregullave gjatë sezonit turistik.
Efektivët testuan me matës të posaçëm nivelin e zhurmës në disa ambiente dhe subjekte, të hapura dhe të mbyllura, në zonat turistike. Nga matjet rezultoi se një prej lokaleve tejkalonte kufijtë e lejuar të zhurmës, duke sjellë ndëshkimin e administratores.
Policia bëri të ditur se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror, jo vetëm për nivelin e zhurmës, por edhe për respektimin e orarit të lejuar për muzikën në ambientet e hapura, i cili është nga ora 11:00 deri në 24:00, me qëllim garantimin e qetësisë publike dhe sigurisë në zonat turistike.
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