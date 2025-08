Evropa ka qenë djep i disa prej rrymave më me ndikim në historinë e muzikës moderne. Që nga shpërthimi i parë i grupeve beat dhe rock në vitet 1960 deri te eksperimentet elektronike të viteve 2000.

Boney M. – Boney M. ishin në majë të epokës së diskos në fund të viteve 1970 dhe sollën një sërë këngësh jashtëzakonisht të suksesshme në pistën e vallëzimit, duke përfshirë ‘Daddy Cool’, ‘Ma Baker’ dhe ‘Rasputin’. Në të vërtetë, ata ishin një nga grupet më të mëdha muzikore të epokës.

Maneskin – Grupi italian i rokut Måneski u bë i njohur pasi u shfaq në versionin italian të ‘X Factor’. Ata fituan Festivalin e Këngës në Eurovision në vitin 2021.

Kraftwerk – Të konsideruar gjerësisht si inovatorë dhe pionierë të muzikës elektronike, Kraftwerk u formua në vitin 1970 në Dusseldorf. Grupi u bë i njohur për një sërë albumesh inovative, duke përfshirë ‘Autobahn’ (1974), ‘Trans-Europe Express’ (1977), ‘The Man-Machine’ (1978) dhe ‘Computer World’ (1981).

The Cardigans – Cardigans fituan njohje ndërkombëtare në vitin 1996 me këngën ‘Lovefool’, e përfshirë në kolonën zanore të filmit të vitit 1996 ‘Romeo dhe Zhuliet’ me protagonistë Leonardo DiCaprio dhe Claire Danes. Që atëherë, grupi suedezë ka bërë turne të shumta.

Rammstein – I formuar në Berlin në vitin 1994, grupi gjerman Rammstein mbetet një nga grupet më të njohura të rokut në të gjithë Evropën dhe më gjerë. Rammstein janë të famshëm për performancat e tyre live, të cilat pa ndryshim përmbajnë piroteknikë verbuese.

U2 – Irlanda ka prodhuar disa grupe muzikore të klasit botëror, më i madhi padyshim është U2. Grupi muzikor i Dublinit është renditur nga Rolling Stone si ndër 100 Artistët më të Mëdhenj të të Gjitha Kohërave.

Air – Dyshja franceze muzikore e përbërë nga Nicolas Godin dhe Jean-Benoît Dunckel, u bënë të njohur me albumin e tyre debutues “Moon Safari”, i cili u vlerësua shumë nga kritika, i publikuar në vitin 1998. Kënga “Sexy Boy” ishte një hit ndërkombëtar. Dyshja ka shkruar gjithashtu kolona zanore për filma dhe në vitin 2016 publikuan albumin e shumëpritur “Twentyears”, një nga hitet më të mëdha.

David Guetta – DJ dhe producenti muzikor francez David Guetta është një nga DJ më të suksesshëm në botë, me mbi 10 milionë albume dhe 65 milionë këngë të shitura në nivel global dhe një shifër marramendëse prej mbi 10 miliardë dëgjimesh.

ABBA – Grupi më i madh që ka dalë nga Evropa dhe një nga grupet muzikore më të njohura dhe të suksesshme të të gjitha kohërave, janw ABBA. Ata u nominuan për katër çmime Grammy kohët e fundit në vitin 2023 për albumin e tyre ‘Voyage’. Dhe e gjithë kjo pasi grupi suedez fitoi konkursin e këngës në Eurovision në vitin 1974.

Scorpions – Grupi gjerman i rokut Scorpions ekziston që nga viti 1965. Balada e vitit 1990 e grupit, “Wind of Change”, shërbeu si një himn simbolik i ndryshimeve politike në Evropën Lindore në fund të viteve 1980 dhe fillim të viteve 1990, dhe mbetet një nga këngët e tyre më të njohura.

Golden Earring – Hiti i tyre ndërkombëtar i vitit 1973, “Radar Love”, i dha grupit holandez Golden Earring famë botërore.