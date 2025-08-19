Për herë të parë në fshatin Vuno të Himarës do të ngrihet Muzeu i Arbëreshëve, në një prej zonave nga ku nisi eksodi historik i tyre drejt Italisë.
Ky projekt synon të sjellë në Atdhe kujtesën, gjuhën dhe traditat e një komuniteti që ka ruajtur identitetin e vet për mbi 500 vjet.
Muzeu do të ndërtohet në qendrën historike të Vunoit, pranë kishave të Shën Spiridhonit dhe Shën Mëhillit, të cilat do të restaurohen si pjesë e projektit.
Përveçse një institucion kulturor, muzeu do të shërbejë si një urë lidhëse mes brezave dhe komuniteteve arbëreshe në itali, duke ofruar ekspozita, kujtime dhe programe edukative.
Ky është një hap i rëndësishëm për rigjallërimin e Vunoit, pasurimin e turizmit kulturor dhe forcimin e identitetit shqiptar.
