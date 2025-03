Kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet në kantierin e Muzeut Hebraik që po ngrihet mbi lagjen e dikurshme të hebrenjve.

Rama gjatë inspektimit u shpreh se ky muze është një gur i munguar në mozaikun e Vlorës dhe atë shqiptar.

“Është shumë e rëndësishme që të kuptohet që ky është një gur i munguar në mozaikun e Vlorës dhe mozaikun shqiptar. Historia e shpëtimit të hebrenjve nga shqiptarët është një histori e jashtëzakonshme, një trashëgimi historike, kulturore e jashtëzakonshme për të gjithë ne dhe flet jashtëzakonisht shumë për shqiptarët qoftë mysliman apo të krishterë dhe ne. Ndërkohë duhet pasur parasysh që me vendosjen e linjës direkte ajrore me Izraellin që fillon kërkesa nga Izraeli për të ardhur në Shqipëri turistë është shumë e madhe. Ka filluar ta njohin historinë tonë lidhur me ta dhe ky është një gur themeli mbi të cilin do të ndërtojmë shumë shumë gjëra pozitive për turizmin, ekonominë, teknologjinë dhe besoj që Vlora është me fat dhe duhet të jetë krenare që e ka këtë histori”, shprehet Rama.

Gjithashtu Rama u ndal edhe tek Qendra Multifunksionale e Zhvillimit Rajonal, e cila do të kthehet në një vatër të teknologjisë dhe inovacionit.