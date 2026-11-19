Analisti Roland Lami theksoi rëndësinë e ngritjes së muzeut në Vlorë që dokumenton solidaritetin dhe humanizmin e shqiptarëve ndaj komunitetit hebre.
Sipas tij, muzeu përbën edhe interes kombëtar për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe mes Shqipërisë dhe Izraelit, të cilat tejkalojnë qeveritë e radhës. Lami tha se për projekte të tilla nevojiten transparencë, dëgjesa me qytetarët dhe konsultime të vazhdueshme për të shmangur dyshimet.
“Përbën interes të madh. Ajo çfarë unë dua të theksoj janë dy-tre gjëra që ndoshta duhen renditur më fort për audiencën:
Vlera universale: A duhet ngritur një muze ku faktet nxjerrin në pah solidaritetin dhe humanizmin e shoqërisë shqiptare? Ky është një PR i mrekullueshëm. Bota rreth nesh ndjehet e turpëruar për atë që ka bërë me këtë komunitet gjatë Luftës, ndërsa ne kemi këtë thesar dhe nuk e dokumentojmë sa duhet.
Interesi shtetëror: Raportet mes nesh dhe shtetit izraelit nuk lidhen thjesht ngushtësisht me qeveritë e radhës, por mes shteteve. Ngritja e muzeut është interes kombëtar për raporte dypalëshe me një shtet serioz si Izraeli.
Kultura e konsultimit: Ajo që ngriti profesor Xhufi ka të bëjë me mënyrën si menaxhohen vendimmarrjet lokale në Vlorë. Pse të mos kishte një proces konsultimi transparent dhe dëgjesa të vazhdueshme? Ne nuk e kemi kulturën e konsultimit dhe sondazheve lokale për vendimmarrje të rëndësishme, dhe kjo krijon hapësirë për dyshime e cic-mice: çfarë do bëhet, ku do ndërtohet, sa cenohet identiteti.”
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